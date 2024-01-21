'Не было ни одного выходного': оккупанты в Крынках записали жалостливое обращение к Шойгу и пожаловались на давление ВСУ. Видео

Российские военнослужащие, которым приказали штурмовать село Крынки, расположенное на левом берегу Днепра, в Херсонской области, недовольны сильным давлением ВСУ, условиями, в которых им приходится воевать и материальным обеспечением. На все это они пожаловались министру обороны РФ Сергею Шойгу в соответствующем видеообращении.

Видео дня

Видео опубликовал в своем Telegram-канале Андрющенко Time советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На видео – люди в балаклавах, с оружием в руках. Один из оккупантов на фоне взрывов зачитывает с телефона обращение.

"(Мы, воины?)... срочной армии 70-й дивизии 26 полка 2-го батальона 6 роты просим министра обороны Сергея Шойгу разобраться с беспределом, который происходит по отношению к нам в населенном пункте Крынки. Мы здесь со 2 августа 2022 года. За эти почти семь месяцев у нас не было ни одного выходного, ни одной ротации. Мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров, с использованием кассетных снарядов и фосфорных бомб, — говорит русский военный.

Многие раненые из-за долгой эвакуации умирают. Мы не бросаем позиции, но нравственная усталость растет каждый день. Однако наше командование не производит ротацию людей, не отпускает нас в отпуска, не обеспечивает зимней амуницией. Продукты и бензин привозят в минимальном количестве", — жалуется оккупант.

Также среди претензий и то, что путь в магазин "пристреляна хо*лами" и многие умирают на обратном пути, необеспечение бутилированной водой и проблемы с куполом. Жалобы касаются и финансовых вопросов: невыплата боевых и суточных за участие в активных боевых действиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 января, во время атаки беспилотников на Смоленскую область РФ под ударом оказался российский авиаремонтный завод. На этом предприятии производят и ремонтируют авиационную и военную технику, а также вооружение, в том числе ракеты Х-59, которыми оккупационные войска периодически атакуют Украину. За атакой на завод стоит Главное управление разведки Минобороны.

Также мы писали о взрывах в оккупированном Севастополе. Они прозвучали днем 21 января. Российские пропагандисты заявили, что на Крымском полуострове объявлена ракетная тревога, а через несколько минут оккупанты пожаловались на три мощных взрыва. Россияне отчитались, что противовоздушная оборона якобы уничтожила все ракеты.