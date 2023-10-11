Хвастались мародерством и распивали украденный алкоголь: в сеть попали кадры преступлений врага на Киевщине и Харьковщине

Российские захватчики из так называемой ЧВК "Редут", подконтрольной ГРУ генштаба РФ, "отличились" во время оккупации Киевской и Харьковской областей в начале полномасштабного вторжения в прошлом году. Россияне собственноручно снимали то, как они совершали военные преступления в Украине: прятали свою технику во дворах мирных жителей, грабили их дома и пытали гражданское население.

Доступ к материалам с мобильных телефонов оккупантов получили журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На Киевщине "редутовцы" засветились в феврале-марте 2022-го года, а на Харьковщине – в августе-сентябре 2022-го.

Киевщина

В Киевской области россияне массово мародерили в домах местных, вынося оттуда все, что "плохо лежало": мебель, технику и ценные вещи. Не обошла стороной эта судьба и транспортные средства, которые оставили украинцы, прячась от обстрелов и оккупации.

На одном из роликов военные РФ хвастаются присвоенным мотоциклом, а на другом обсуждают автомобиль местных жителей, который они тоже забрали себе.

Видео дня

Наемники из ЧВК "Редут" были причастны к оккупации таких населенных в Киевской области, как Бабинцы, Клавдиево-Тарасово и Бородянка. Там они селились в домах гражданских, прятались там от обстрелов, маскировали свою технику во дворах, а также распивали украденный алкоголь, снимая все на видео.

Харьковщина

Склонность оккупантов к "блогерству" во время оккупации украинских территорий позволила восстановить хронологию их передвижений и установить, кто именно из россиян участвовал в боевых действиях, идентифицировать личный состав и командиров, которые отдавали приказы.

К примеру, в телефоне одного из наемников "Редута" нашли видео, как боевики по приказу "куратора от ГРУ" с позывным "Амур" отвозили на допросы и пытки жителей поселка Боровая Изюмского района Харьковской области.

Позже четверо "редутовцев" – Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") и Максим Вольвак ("Эскадра") – попали в украинский плен. Их осудили за пытки троих мирных жителей в Боровой. Они признали свою вину, хотя и заявляли журналистам, что якобы только выполняли приказы. Однако их "видеблоги" с войны свидетельствуют совсем о другом.

"Едем брать повторно укропов, атошников, бл**ь. Утром взяли, на восходе солнца, бл**ь, одну группу, сейчас едем брать вторую. Вот и все. Настроение е**чее", – хвастались россияне.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в России была создана теневая армия государственных наемников под видом ЧВК "Редут", подконтрольная военной разведке страны-агрессора. Именно ГРУ РФ финансирует и контролирует этих боевиков, участвовавших в боях против Украины в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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