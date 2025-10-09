'Хватит им в комфорте оставаться': Зеленский объяснил логику ударов по Белгородской области

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по электростанции в Белгородской области справедливыми. Он напомнил, что именно из этого региона РФ постоянно осуществляются атаки на наше государство – летят ракеты и КАБы. Они в частности направлены на энергоинфраструктуру Харькова и области.

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. Он ответил на вопрос о позиции Украины относительно ударов по гражданской инфраструктуре РФ.

"Мы не изменили позицию. Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, – это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и тому подобное. Откуда летят ракеты на Харьковщину? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов? Оттуда. Так же они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области. Наверное, может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это абсолютно справедливо", – заявил гарант.

Зеленский напомнил: россиянам дали понять, что если они хотят устраивать нам блэкауты, мы будем делать то же самое. Враг должен чувствовать цену этой войны.

"Здесь нет никаких секретов... Но мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской области, Курской области, – расстояние такое, что дает нам возможности применять различные виды, которые мы имеем на вооружении. Наши, кстати. Но украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда стоит задача", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 28 сентября губернатор Белгородской области страны-агрессора Вячеслав Гладков заявил об ударах Сил обороны Украины по объектам инфраструктуры. В Белгороде после попаданий по ТЭЦ и подстанции были зафиксированы значительные перебои с электроснабжением и водой, а также проблемы со связью.

Уже через неделю, 6 октября, в Белгороде снова была зафиксирована атака на энергетическую инфраструктуру – повреждена подстанция "Луч", над которой поднимался дым. Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!