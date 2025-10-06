Дроны снова атаковали подстанцию в российском Белгороде: поднялся дым, часть улиц без света. Фото и видео

В Белгороде снова зафиксирована атака на энергетическую инфраструктуру – повреждена подстанция "Луч", над которой поднимается дым. Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, в частности "ASTRA". По неофициальной информации, погиб один человек.

В российском городе Белгород зафиксирована атака на подстанцию "Луч". Над объектом наблюдается густой дым. Местные каналы сообщают, что в городе слышали взрывы, вероятно, от ракетных прилетов.

Известно, что в результате атаки поврежден один из энергоблоков теплоэлектроцентрали "Луч". После удара часть города осталась без электроэнергии.

По информации Telegram-канала "Пепел. Белгород", в результате атаки погиб один человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, вечером 5 октября в Белгороде, на Брянщине и окрестных районах снова пропал свет и вода. Местные жители сообщают, что после серии мощных взрывов в городе вспыхнула подстанция, а часть области осталась без электроснабжения.

Также OBOZ.UA сообщал, что ночью 6 октября, украинские БПЛА атаковали оккупированный Россией Крым. В Феодосии была атакована одна из крупнейших нефтебаз в Крыму, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.

