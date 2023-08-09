Хватит надолго: в Пентагоне сказали, сколько еще средств предусмотрено на помощь Украине оружием

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки рассказали, сколько денег у них осталось на военную помощь Украине. На поддержку нашей армии оружием у Пентагона есть 6,2 миллиарда долларов.

Видео дня

Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга во вторник, 8 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о средствах, которые были обнаружены после бухгалтерской ошибки, что привело к завышению стоимости пакетов поддержки США Украине на миллиарды долларов.

Напомним, что в мае Пентагон объявил, что ошибочно завысил стоимость военной помощи. Тогда сотрудники ведомства учли стоимость изъятого из запасов Пентагона и отправленного в Украину оборудования вместо его остаточной балансовой стоимости. Ошибка произошла при подсчете боеприпасов, ракет и другого оборудования.

В то же время, Сингх отказалась сказать, планирует ли Пентагон требовать от Конгресса США выделить дополнительные средства для помощи Украине, которая продолжает давать отпор оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена готовятся объявить о новой военной помощи для Украины, которая борется с вторжением России и проводит контрнаступление на фронте. Пакет будет сформирован за средства, обнаруженные после бухгалтерской ошибки Пентагона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!