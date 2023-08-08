США дополнительно передадут Украине вооружение на $200 млн после ошибки Пентагона: о чем речь

В администрации американского президента Джо Байдена готовятся объявить о новой военной помощи для Украины, которая борется с вторжением России и проводит контрнаступление на фронте. Пакет будет сформирован за средства, обнаруженные после бухгалтерской ошибки Пентагона.

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Об этом 7 августа сообщило издание Reuters со ссылкой на американских чиновников. Речь идет о вооружении на $200 млн. Объявить о помощи, по данным журналистов, планируют 8 августа.

По информации СМИ, в Белом доме начали распределять $6,2 млрд, которые были обнаружены в мае 2023 года после того, как из-за ошибки в расчетах была завышена стоимость миллиардной помощи Украине. $200 млн, которые отправят Украине, это первая часть из этих средств.

В мае Пентагон объявил, что ошибочно завысил стоимость военной помощи. Тогда сотрудники ведомства использовали стоимость замены изъятого из запасов Пентагона и отправленного в Украину оборудования вместо его остаточной балансовой стоимости.

"Выявленные средства являются последними из ранее утвержденных Конгрессом $25,5 млрд, которые администрация может использовать для отправки военной помощи из американских запасов в случае чрезвычайной ситуации, заявили американские официальные лица", – говорится в материале издания.

По данным журналистов, в новый пакет помощи войдет оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, пушки и боеприпасы, боеприпасы для ЗРК Patriot, ракеты управляемой системы залпового огня (GMLRS) и противотанковые ракеты Javelin, другое оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

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