'И дальше будем терпеть'? Россияне устроили истерику из-за атаки БПЛА на стратегический завод в Чувашии

9 июня в Чебоксарах дроны атаковали завод "ВНИИР-Прогресс", где производили "Комету-М" – тот самый элемент, который должен был спасать российские ракеты и дроны от украинского РЭБ. Должны были бы, но, похоже, не успели.

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Из-за этого россияне массово возмущаются, теряя веру в "непроницаемую ПВО" и стабильность режима. Об этом они пишут в соцсетях.

Так, утром 9 июня в российском городе Чебоксары прогремели взрывы. По сообщениям местных жителей, дроны атаковали стратегически важное предприятие "ВНИИР-Прогресс". Этот завод играл ключевую роль в производстве цифровых антенн-решеток "Комета-М", которые используются для защиты дронов-камикадзе, ракет и авиабомб от украинских систем радиоэлектронной борьбы.

После атаки на объекте возник масштабный пожар, вынудивший предприятие остановить работу. Местные власти осторожно признали "падение двух БПЛА" на территории завода. В то же время Минобороны РФ традиционно заявило об "успешном сбивании" дронов. Но видео с места событий – выложенные самими россиянами – показывают и повторные взрывы, и пламя, что трудно объяснить "эффективной ПВО".

В соцсетях тем временем – настоящая истерика. Пользователи шокированы не столько взрывами, сколько очередной демонстрацией беспомощности российской ПВО. Кто-то саркастически напоминает о "знаменитой путинской стабильности", которая теперь трещит по швам вместе с заводами, "которые не бесконечны".

Комментаторы искренне удивляются, мол, не просто же это был завод – а стратегический. А еще много риторических комментариев типа: "Ну что, так и будем дальше терпеть?!"

Стоит отметить, что именно в акционерном обществе "ВНИИР-Прогресс" россияне производят ключевой элемент защиты своих средств воздушного нападения от украинских систем радиоэлектронной борьбы – антенны "Комета-М".

Речь идет о приемнике спутникового сигнала с технологией CRPA (фазированная антенная решетка), которая способна отсекать РЭБ-сигналы снизу и по бокам, усиливая "чистый" сигнал от спутников. Этот блок противодействия РЭБ россияне устанавливают во все больший перечень боеприпасов – на дронах-камикадзе типа Shahed, планирующих ФАБах, беспилотниках "Орлан", "Ланцет" и даже в баллистических ракетах типа "Искандер".

"ВНИИР-Прогресс" входит в холдинг АБС "Электро" и годами производил аппаратуру двойного назначения. Как говорится на сайте объединения, предприятие "имеет многолетний опыт в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июня взрывы также раздавались в Воронежской, Самарской, Тамбовской областях и Мордовии, РФ. Российское минобороны заявило, якобы ПВО сбила или перехватила "49 украинских БПЛА".

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