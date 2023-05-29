'Идем вперед': морпехи 36-й бригады ВСУ показали подготовку к контрнаступлению на американских БТР M113. Фото

Украинские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продолжают защищать наше государство от оккупационных войск России. В сети показали, как воины готовятся отбивать атаки врага.

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Фото опубликовали на официальной Facebook-странице бригады в понедельник, 29 мая. Морпехи показали, как проводят учения перед предстоящим контрнаступлением для освобождения от захватчиков всех захваченных украинских населенных пунктов.

Воины отметили, что продолжают идти вперед и делать все для победы Украины над врагом.

"Идем вперед. Закаливаем дух, тело, оружие. Каждый день делаем все для нашей победы", – говорится в сообщении.

На кадрах можно заметить американские бронетранспортеры M113. Украина имеет на вооружении более 400 единиц такой техники разных модификаций: 200 единиц передали непосредственно США, 54 единицы – Германия, 50 единиц прибыли из Литвы, 46 – из Великобритании, 28 – из Австралии, 20 – из Испании, 15 – из Португалии, плюс необъявленное количество передали Нидерланды.

Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них, бронетранспортер может штатно перевозить 11 десантников. Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башенке в турельной установке, что позволяет ему круговой обстрел. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов в лентах по 100 штук.

Детальнее об этой военной технике по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравили украинских морпехов с их профессиональным праздником. Глава государства заявил, что враг чувствует мощь наших воинов и поблагодарил их за защиту государства.

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