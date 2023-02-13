Идентифицирован оккупант, который пообещал детям-отличникам в России привезти ухо защитника Украины в качестве подарка. Фото

Один из российских оккупантов пообещал российским детям-отличникам привезти ухо "азовца". Им оказался 33-летний Валерий Субботин, проходивший военную службу в части 68586 в Тверской области РФ.

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Личность изверга удалось установить расследователям международного волонтерского сообщества InformNapalm, о чем сообщил в Telegram OSINT Georgia ее соучредитель Иракли Комахидзе. Он напомнил, что видео, на котором оккупант обратился к детям государства-террориста с обещаниями зверской расправы над украинским защитником, накануне опубликовал ряд Telegram-каналов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Тому из вас, дорогие дети, кто закончит этот год на одни пятерки, я привезу ухо "азовца", которое отрежет мой боевой товарищ "Крейзи", – говорил Субботин в ролике.

"Профиль самого искомого субъекта удален, но его фотографии в избытке можно встретить в альбомах его 39-летней сестры Евгении Субботиной, проживающей в подмосковной Балашихе", – отметил Комахидзе.

Напомним: также в Украине установили личности российских военных преступников, ответственных за пытки мирного населения во время оккупации Балаклеи Харьковской области. Кроме того, удалось идентифицировать нескольких их кураторов – сотрудников ФСБ, причастных к преступлениям в Украине.

В частности, среди причастных оказался 46-летний полковник из Воронежа Николай Климанов, занимающий должность заместителя командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса Балтийского флота РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– журналисты смогли идентифицировать военных страны-террориста РФ, убивавших мирных жителей Бучи Киевской области. Это солдаты 234 десантно-штурмового полка;

– также расследователи международного волонтерского сообщества InformNapalm идентифицировали очередного оккупанта, принимающего участие в вооруженной агрессии против Украины на территории Запорожской области. Им оказался житель Симферополя, что на территории временно оккупированного Крыма, Алексей Соколов.

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