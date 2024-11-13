Идентифицирован российский оккупант, изнасиловавший несовершеннолетнюю местную жительницу на Херсонщине. Фото

Украинские правоохранители идентифицировали российского оккупанта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю местную жительницу во время оккупации одного из населенных пунктов Херсонской области. Захватчику поставлено в известность о подозрении в совершении нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Злоумышленником оказался военнослужащий 109 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ.

В ходе следствия было установлено, что оккупант в марте 2022 вместе с другими военными армии государства-агрессора оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины. Он зашел на территорию одного из частных домов, где прятались местные жители с детьми.

Подозреваемый вошел в одну из комнат, где находились несовершеннолетняя девушка и ее сестры. Он спросил ее, по сколько им лет.

После этого оккупант приказал девушке пойти за ним в другую комнату дома и полностью раздеться. Получив отказ от потерпевшей, он угрожал ей убийством и изнасилованием другими военнослужащими страны-агрессора. Применяя физическую силу, военный РФ совершил акт сексуального насилия над ней.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 109 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в совершении нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 КК) в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее СБУ идентифицировала боевика "ДНР", во время оккупации Харьковщины изнасиловавшего женщину. Насилие он совершил, жестоко избив жертву и угрожая ей смертью.

Также сообщено о подозрении военнослужащему РФ, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку в Херсонской области.

Кроме того, подозрение "заработал" оккупант из Донбасса, изнасиловавший жительницу Рубежного.

И подобные преступления продолжаются и сейчас. Как писал OBOZ.UA, в последние месяцы оккупанты устроили "сафари" на женщин: на захваченных территориях исчезают украинки, их находят изнасилованными и убитыми.