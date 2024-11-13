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Идентифицирован российский оккупант, изнасиловавший несовершеннолетнюю местную жительницу на Херсонщине. Фото

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
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Идентифицирован российский оккупант, изнасиловавший несовершеннолетнюю местную жительницу на Херсонщине. Фото

Украинские правоохранители идентифицировали российского оккупанта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю местную жительницу во время оккупации одного из населенных пунктов Херсонской области. Захватчику поставлено в известность о подозрении в совершении нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Злоумышленником оказался военнослужащий 109 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ.

В ходе следствия было установлено, что оккупант в марте 2022 вместе с другими военными армии государства-агрессора оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины. Он зашел на территорию одного из частных домов, где прятались местные жители с детьми.

Подозреваемый вошел в одну из комнат, где находились несовершеннолетняя девушка и ее сестры. Он спросил ее, по сколько им лет.

После этого оккупант приказал девушке пойти за ним в другую комнату дома и полностью раздеться. Получив отказ от потерпевшей, он угрожал ей убийством и изнасилованием другими военнослужащими страны-агрессора. Применяя физическую силу, военный РФ совершил акт сексуального насилия над ней.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 109 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в совершении нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 КК) в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Идентифицирован российский оккупант, изнасиловавший несовершеннолетнюю местную жительницу на Херсонщине. Фото

Напомним, ранее СБУ идентифицировала боевика "ДНР", во время оккупации Харьковщины изнасиловавшего женщину. Насилие он совершил, жестоко избив жертву и угрожая ей смертью.

Также сообщено о подозрении военнослужащему РФ, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку в Херсонской области.

Кроме того, подозрение "заработал" оккупант из Донбасса, изнасиловавший жительницу Рубежного.

И подобные преступления продолжаются и сейчас. Как писал OBOZ.UA, в последние месяцы оккупанты устроили "сафари" на женщин: на захваченных территориях исчезают украинки, их находят изнасилованными и убитыми.

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