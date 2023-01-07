Идентифицированы россиянки, которые в новогоднем поздравлении призвали военных Путина уничтожать украинцев. Видео

Расследователи установили личности гражданок страны-террориста РФ, которые призывали оккупантов уничтожать украинцев. Агрессивное заявление они сделали во время новогоднего поздравления.

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Речь идет о четырех женщинах, отличившихся на видео. Об этом сообщает Telegram-канал OSINT Georgia (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Скандальное поздравление было снято в Южно-Сахалинске. Кроме абсурдных заявлений о "спасении России" и пожелании путинским террористам "всего хорошего", женщины неадекватно высказались в адрес граждан Украины.

Среди тех, кто призывал уничтожать украинцев, оказались Анна Охрименко-Манойленко, Валентина Федоренко, Оксана Богомолова и Светлана Галащук. OSINT-расследователи опубликовали страницы женщин в социальных сетях.

Ранее была идентифицирована россиянка, признавшаяся в поддержке войны в Украине и в том, что хочет, чтобы ее муж поехал на фронт. Она не против того, чтобы супруг с фронта не вернулся, ведь тогда она сможет купить на "гробовые" новенький автомобиль.

Напомним, идентифицирован бурят, который "отличился" при штурме Мариуполя. Террорист признался, что стрелял по мирным жителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине был идентифицирован очередной предатель, который перешел на сторону государства-террориста России и поддерживает ее войска. Это уроженец Севастополя Всеволод Радченко, переодевшийся в российского "блогера-волонтера".

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