"Идет война на истощение": Столтенберг призвал усилить помощь Украине и отметил успехи контрнаступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину является "войной на истощение", но она не зашла в тупик. Норвежский политик отметил: Киеву нужна дополнительная поддержка.

Об этом Столтенберг заявил журналистам в Нью-Йорке (США), где проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, предает Sky News. Генсек Североатлантического альянса обратил внимание на то, что ВСУ срочно необходимы дополнительные поставки средств противовоздушной обороны, а также боеприпасы, запчасти и техническое обслуживание уже имеющихся систем.

"Мы видим, что ПВО каждый день спасает жизни в Украине", – отметил генеральный секретарь.

Он привел недавние успехи Украины в контрнаступлении как доказательство того, что война не зашла в тупик. Политик выразил убеждение, что западным государствам необходимо продолжать военную, гуманитарную и финансовую помощь нашей стране.

"Если мы хотим положить конец войне, если мы хотим справедливого и прочного мира, то военная поддержка Украины – это правильный путь", – заявил Столтенберг.

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"Мы готовы к длительному пути. Не потому, что мы можем точно предсказать, как долго продлится эта война, а потому, что нам нужно дать понять, что президент Путин не может нас "переждать", – подчеркнул он.

Добавим, неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН будет проходить с 19 по 25 сентября 2023 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее генсек Североатлантического альянса отметил: Киеву необходимы гарантии безопасности, чтобы история не повторилась. Однако нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО.

– Столтенберг также призвал ряд представителей Запада не критиковать контрнаступление Сил обороны, а доверять украинским военным и помогать им. "Вы не можете сидеть здесь, в Брюсселе, штаб-квартире НАТО или ЕС, и рассказывать, каким образом нужно воевать. Это их задача, они рискуют своей жизнью", – подчеркнул он.

– Столтенберг неоднократно указывал на то, что исключительно Киев может принимать решения касательно переговоров с Москвой и решать, какой исход будет приемлемым.

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