'ВСУ набирают обороты, им нужно больше помощи': Столтенберг ответил критикам контрнаступления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров не критиковать контрнаступление Сил обороны на фронте, а доверять украинским военным и помогать им. Армия страны продвигается для освобождения захваченных Россией территорий, но это очень тяжелая борьба.

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Об этом генсек Североатлантического альянса сказал в интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур. Фрагмент разговора она обнародовала в соцсети Х, ранее известной, как Twitter, в среду, 30 августа.

Столтенберг подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил Украины завоевывают позиции, отбрасывают оккупационные войска России и проходят через сильно защищенные территории, в частности, минные поля.

"Поэтому сейчас еще более важно поддержать их, потому что все знают, что это тяжелая борьба… Но у них есть достижения, они набирают обороты", – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что украинские военнослужащие всегда превосходят все ожидания, поэтому им нужно доверять, Кроме того, на военном командовании страны лежит большая ответственность за принятия сложных решений на поле боя.

"От украинцев, от командования на поле боя зависят сложные и жесткие решения. Мы видим, что украинцы снова и снова превосходили ожидания… Мы должны доверять им. Мы советуем, помогаем, поддерживаем. Но эти решения должны принимать украинцы", – заявил Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Столтенберг прокомментировал шокирующее заявление главы своей канцелярии Стиана Йенссена о том, что Украина якобы может "уступить" свою территорию России в обмен на членство в НАТО. Он подчеркнул, что только Киев будет определять условия возможных переговоров со страной-агрессором.

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