Идут на штурмы как зомби: медики ВСУ рассказали, какой наркотик употребляют российские военные. Видео

В сети опубликовали видео, в котором медики и бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло заявили об использовании российскими военными наркотических средств. Военные впервые официально рассказали об обнаруженном препарате.

Видеозапись обнародовали на публичных платформах. В нем медики ВСУ и штурмовики полка подробно описали найденные у противника препараты и их действие.

"Первитин – один из первых амфетаминов, которые применяли еще немцы во время Второй мировой войны. Благодаря его использованию можно несколько суток не спать, а чувство страха и боли исчезает", – объяснил один из медиков в кадре.

Что рассказали бойцы

По словам военных, российские солдаты употребляют наркотик "Первитин", который снимает страх, боль и усталость. Под его действием они идут в штурмы, не реагируя на ранения. Медики говорят, что при обследовании пленных и ликвидированных оккупантов препарат находят массово.

Штурмовик с позывным Крук в видео отметил, что этот стимулятор ранее применяли немецкие солдаты для подавления страха и борьбы со сном. В то же время он отметил, что россияне принимают "Первитин" добровольно.

Факты и последствия

Бойцы и медики 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло официально подтвердили случаи обнаружения препарата. Во время ликвидации российских подразделений украинские военные неоднократно находили ампулы со стимулятором, а также шприцы и пипетки.

"У каждого когда обыскиваешь – шприцы, пипетки", – говорится в сообщении военных.

По словам защитников, последствия действия препарата заметны во время так называемых зомби-штурмов. Российские солдаты продолжают движение вперед даже после получения ранений. Украинские бойцы отметили, что таких противников можно остановить только прицельным попаданием в голову.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российские захватчики активно используют опиоидные вещества для "улучшения" своего психологического состояния. Это свидетельствует о том, что выдерживать реалии войны многие из оккупантов могут только с помощью употребления наркотиков. Об этом стало известно из перехвата, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!