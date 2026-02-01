'Там случайно в загашнике нет препаратов?' Военные РФ поддерживают моральное состояние с помощью наркотиков – ГУР

Российские захватчики активно используют опиоидные вещества для "улучшения" своего психологического состояния. Это свидетельствует о том, что выдерживать реалии войны многие из захватчиков могут только с помощью употребления наркотиков.

Об этом стало известно из перехвата, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. На нем россияне обсуждают возможность "скрасить боевые будни".

"Там случайно в загашнике нету такого вещества, Триметилфентанила, Фенадона, Долофина? Чтобы уж совсем, знаешь, скрасить вот эти боевые будни, это все вообще, ну просто ну психологически просто уже, ну, сташнивает от вот этого", – говорит оккупант.

Кроме того, оккупанты обсуждали невозможность синтеза упомянутых веществ в полевых условиях.

"Ну к сожалению, к сожалению, реактивов тут не имеем, сообразить тут то из того что можно, чисто только на, что там, парацетамолом только отравиться можем, вот и все, братка", – говорил россиянин.

В ГУР отметили – очевидно, постоянное огневое воздействие Сил обороны Украины, катастрофические потери, произвол командиров и полное отсутствие каких-либо перспектив у россиян могут "сглаживаться" только употреблением наркотиков. Роспропаганда больше не справляется со своей задачей.

Разведчики напомнили: в ноябре ГУР МО Украины обнародовало статистику небоевых потерь армии центрального военного округа РФ. Так, за неполный 2025 год было зафиксировано 112 смертей от наркотических отравлений – показатель почти сравнялся со всем 2024 годом, когда погибло 143 человека.

