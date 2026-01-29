Царит закон стаи и террора: в перехватах российские командиры приказывают убивать раненых. Видео

Украинские военные обнародовали новые аудиоперехваты разговоров российских командиров, в которых те отдают приказы убивать раненых солдат. Записи зафиксировали на фронте во время боевых действий, их обнародовали в открытом доступе на этой неделе. В разговорах звучат прямые указания по расстрелу раненых и запрет на самостоятельную эвакуацию.

Об этом заявили в отделении коммуникаций 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ. В сообщении указано, что украинская сторона получила доступ к очередным перехватам врага. В записях, по данным бригады, зафиксированы фразы с прямыми приказами, в частности "обнулить" и "Прострели ему башку".

Приказы без шансов

На обнародованных фрагментах слышны разговоры, в которых командиры требуют не оказывать помощь раненым. Упоминаются позывные "Шер" и "Кудря", которые с перебитыми ногами вынуждены ползти сами, без поддержки.

В перехватах звучит позиция, что самостоятельная эвакуация считается предательством, за которую приказывают расстреливать на месте. Атмосфера разговоров передает жесткие взаимоотношения и взаимную враждебность внутри подразделений.

Фактаж перехватов

По информации 95-й бригады, аудио касаются эпизодов непосредственно с линии соприкосновения. Самое важное в этих записях – наличие четких команд на убийство раненых, которые не могут двигаться самостоятельно.

Формулировки приказов простые и прямые, без обсуждений или альтернатив. Видео с фрагментами перехватов опубликовано вместе с объяснением обстоятельств их получения и времени фиксации.

Ранее в украинской разведке были зафиксированы случаи бегства российских военных с боевых позиций. Оккупанты удрали вместе с оружием.

Также сообщалось, что российские командиры на фронте гонят своих подчиненных на боевые позиции даже тогда, когда есть высокий риск их гибели. За отказ или попытку перенести выход оккупантам угрожают физической расправой и расстрелом, не оставляя им никакого выбора.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ гонит даже раненых оккупантов на боевые позиции. Жалобы на состояние здоровья не убеждают командиров, и они угрозами заставляют выполнять приказ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!