'У нас два уха на троих': в армии РФ гонят на позиции раненых оккупантов – ГУР

Страна-агрессор гонит своих раненых военных на боевые позиции. Те отказываются, аргументируя это тем, что имеют травмы и ненадлежащее медицинское обеспечение.

Об этом говорится в очередном аудиоперехвате украинской разведки. Впрочем, стоит отметить, что военное руководство РФ продолжает относиться к своим бойцам как к мясу.

"Мы втроем, считай, глухие – у нас два уха на троих", – говорится в сообщении, которое перехватили разведчики.

Отмечается, что группа российских военнослужащих отказывается выходить на боевые позиции из-за ранений и ненадлежащего медицинского обеспечения.

"Ну мы вдвоем, бл..дь, втроем, считай, глухие. У нас два уха на троих, еб..ный рот. У меня рука вообще не рабочая, на..й", – ныть московит.

Жалобы на состояние здоровья не убеждают старшего начальника – он настаивает, чтобы подчиненные вышли на позиции.

"Двойка ваша, на..й, еб..на, и друзья, бл..дь, с которой вы, на..й, поубегали, бл..дь, должны находиться! Что вы съ..ались, что они съ.али, на..й! Я все сказал: давай, на..й, вещички — и пиз..ем на точки, которые я обозначил", – все равно приказывает командир.

В ГУР МО Украины напомнили, что каждый российский военнослужащий, который не желает погибнуть в "мясных штурмах" или быть "обнуленным" командиром, имеет шанс сохранить жизнь.

"Для этого нужно написать в бот проекта "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot) в Telegram", – напоминают разведчики.

Ранее сообщалось, что российская армия понесла колоссальные потери в войне против Украины в течение 2025 года. За 8 месяцев этого года потери России составили более 281 тысячи военных убитыми, ранеными или пропавшими без вести. Такие цифры фиксируются впервые и выглядят действительно потрясающе.

Кроме того, российских военнослужащих, которые ранее служили в тыловых подразделениях и на границе, начали отправлять в штурмовые части из-за солдат из Северной Кореи, которые отныне занимают их места в тылу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Северная Корея продолжает поставлять России оружие. Кроме того, Пхеньян готовится отправить в РФ дополнительные войска, которые будут участвовать в войне против Украины. Развертывание северокорейских войск, возможно, уже произошло до конца лета, потому что Москва планировала усиление своего наступления.

Ранее в Сеуле говорили об усилении сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, южнокорейская разведка заявляла, что КНДР поставляла России около 12 млн снарядов калибра 152 мм.

