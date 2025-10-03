Из-за солдат из КНДР российских тыловиков отправляют в штурмовые подразделения: всплыли подробности

Российских военнослужащих, которые ранее служили в тыловых подразделениях и на границе, начали отправлять в штурмовые части из-за солдат из Северной Кореи, которые отныне занимают их места в тылу.

Об этом сообщил проект "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. По данным ресурса, жена сапера Даниала Ильясова из 89-го саперного полка воинской части 75406 записала видеообращение. Она рассказала, что ее мужа и его товарищей заменили северокорейцами, а самих россиян отправили в штурмовые подразделения на передовую где они, вероятно, погибли.

Жалобы семьи

Женщина отметила, что ее мужа принудительно сделали гранатометчиком в 163-м танковом полку воинской части 84839. В ходе одного из штурмов он получил тяжелое ранение – потерял пальцы руки. Когда бойцы пытались отойти для получения медицинской помощи, командир пригрозил им "обнулением" и заставил продолжать штурм.

По ее словам, после этого боя Даниал Ильясов не вернулся и сейчас считается пропавшим без вести. Его жена обратилась к руководству российской армии с просьбой вмешаться, однако ответа не получила.

Известны последствия

Проект "Хочу жить" сообщает, что случай Ильясова не является единичным. В редакцию поступают жалобы от других родственников военных, которых неожиданно перевели из тыла на передовую. Люди отмечают, что солдаты КНДР фактически занимают их места в подразделениях, а самих россиян отправляют "на мясо" в самые опасные участки фронта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Северная Корея продолжает поставлять России оружие. Кроме того, Пхеньян готовится направить в РФ дополнительные войска, которые будут участвовать в войне против Украины. Развертывание северокорейских войск возможно уже произошло до конца лета, потому что Москва планировала усиление своего наступления.

Ранее в Сеуле говорили об усилении сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, южнокорейская разведка заявляла, что КНДР поставила России около 12 млн снарядов калибра 152 мм.

