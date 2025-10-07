Российская армия понесла колоссальные потери в войне против Украины в течение 2025 года. За 8 месяцев этого года, потери России составили более 281 тысячи военных убитыми, ранеными или пропавшими без вести. Такие цифры фиксируются впервые и выглядят действительно ошеломляюще.

Telegram-канал проекта "Хочу жить" сообщил, что за 243 дня войны российская армия потеряла 86 744 военных убитыми, среди них 1583 офицера и более 8,6 тысячи завербованных зэков. Пропавшими без вести считаются почти 34 тысячи человек, еще 158,5 тысяч – ранены. В плен попали более 2 тысяч российских солдат. Кроме того, безвозвратно уничтожено 13 145 единиц техники, еще более 48 тысяч – подлежат восстановлению.

Ежедневные и месячные потери

В среднем, ежемесячные потери российских военных достигают более 35 тысяч человек и около 7,7 тысячи единиц техники. Ежедневно РФ теряет примерно один батальон – около 500 солдат убитыми и пропавшими без вести. Это означает, что только за месяц исчезают семь бригад российской армии.

Для сравнения, такие показатели сопоставимы с потерями СССР во время Восточно-Прусской операции 1945 года, когда погибло 126 тысяч солдат. Но тогда советские войска по крайней мере одержали стратегическую победу, заняв Пруссию и Кенигсберг. Сейчас же российские командиры потеряли более 120 тысяч человек, не продвинувшись даже до Покровска.

Без эвакуации и медицины

По данным источника, соотношение между убитыми и ранеными в российской армии катастрофическое – только 1 к 1,3. Такой показатель свидетельствует о критическом уровне выживания раненых: их не умеют эвакуировать с поля боя, а медицинское обеспечение остается на низком уровне. Многих просто оставляют умирать без помощи.

Самые большие потери

Абсолютным лидером по потерям является группировка войск "Центр" в составе 2-й и 51-й общевойсковых армий.

2-я ОА под командованием Рамиля Ибатуллина и входящие в ее состав наиболее "мясные" подразделения – 27-й МСД, 15-й и 30-й ОМСБр, потеряли безвозвратно 15310 и ранеными 16260 человек.

51-я общевойсковая армия, которой командует Сергей Мильчаков, и в состав которой входят не менее известные "мясные" подразделения – 1-я, 5-я, 114-я, 132-я, 110-я, 9-я мотострелковые бригады, сумела похоронить 13 тысяч человек безвозвратно и 14 201 раненых. Именно в 51-й ОА наибольшие потери техники – 1 642 единицы безвозвратно.

Далее, с заметным отрывом, но с не менее впечатляющими потерями, идет 1-я танковая армия в составе группировки войск "Запад" — 9 987 безвозвратно и 11 411 ранеными.

в составе группировки войск "Запад" — 9 987 безвозвратно и 11 411 ранеными. Элитные российские части, которые командование ВС РФ пытается беречь, потеряли 2 272 десантников убитыми и пропавшими без вести и 3 191 ранеными.

Скрытая правда о потерях

Российские власти до сих пор не спешат забирать тела погибших с поля боя, пытаясь скрыть реальные масштабы катастрофы. Единственный раз, когда Министерство обороны РФ официально озвучило потери, произошел еще 25 марта 2022 года – и даже тогда цифры были существенно занижены. С тех пор Москва предпочитает молчать, чтобы не шокировать собственное общество.

Но неизбежно наступит момент, когда правда станет публичной. И тогда россиянам придется услышать настоящие числа – более миллиона убитых, раненых и пропавших без вести, а также более 50 тысяч уничтоженных единиц техники с начала вторжения. Это цена путинского режима, которую Россия платит за войну и собственное равнодушие.

