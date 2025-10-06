ВСУ отминусовали 1090 оккупантов, 5 танков и средство ПВО армии РФ за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1090 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 116 тыс. 340 человек.

Ликвидирована также вражеская технику и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 5 октября, украинские воины ликвидировали пять российских танков (всего уничтожено 11 235), 14 боевых бронированных машин (23 313), 18 артиллерийских систем (33 464) и одно средство ПВО (1 223).

Уничтожены также 363 БпЛА оперативно-тактического уровня (67 226), 38 крылатых ракет (3 841), 63 единицы автомобильной техники и автоцистерн (63 496).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1 516 РСЗО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, а также 3 971 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ поразили корабль "Буян-М", РЛС "Гармонь", машину из состава ОТРК "Искандер" и командный пункт оккупантов. Результативные поражения подтвердили в Генштабе.

