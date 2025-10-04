Силы обороны Украины нанесли новые точечные удары по важным объектам российских войск. Среди потерь – корабль "Буян-М", РЛС "Гармонь", машина из состава ОТРК "Искандер" и командный пункт оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Поражен ряд важных объектов и целей агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, в районе Онежского озера (Республика Карелия, РФ) был поражен малый ракетный корабль "Буян-М". Сейчас устанавливается степень его повреждений.

Кроме того, в Курской области силы обороны уничтожили радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Также удар был нанесен по командному пункту 8-й армии вооруженных сил РФ, который располагается на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена, результаты уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослабление ее военно-экономического потенциала, в частности в части логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением", - отметили в Генштабе.

Стоит отметить, что украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 950 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 114 тыс. 380 человек. Ликвидирована также вражеская техника и вооружение.

В сентябре потери российских сил в пехоте на Покровском направлении выросли почти на 30% по сравнению с августом. Украинские защитники обезвредили 1851 оккупанта – 1202 из них погибли, еще 649 получили ранения.

В России уже запущен процесс гибридной всеобщей мобилизации, которая прикрывается круглогодичной обязательной. То есть, как и ожидалось, командование РОВ в вопросе продолжения войны с Украиной будет полагаться не на технологические решения и технический рывок, а исключительно на человеческую массу и ее количественное превосходство.

