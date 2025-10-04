ВСУ отминусовали еще 950 захватчиков, танк и 15 артсистем армии РФ – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 950 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 114 тыс. 380 человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 3 октября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 225), одну боевую бронированную машину (23 298), 15 артиллерийских систем (33 428) и одну РСЗО (1 515).

Уничтожено также 450 БпЛА оперативно-тактического уровня (66 543), 10 крылатых ракет (3 803), 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн (63 398), а также одну единицу спецтехники врага (3 971).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1222 средства ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за солдат из КНДР российских тыловиков отправляют в штурмовые подразделения.

Кроме того, стало известно, что украинские военные зачистили от врага село Вербовое на Запорожье, а на Днепропетровщине Силы обороны отбили атаки на Калиновское и соседние населенные пункты.

