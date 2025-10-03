Враг остановлен: Силы обороны отбили атаки на Калиновское и соседние населенные пункты. Карта

Украинские воины продолжают сдерживать врага на восточном фронте, в частности не давая ему продвигаться на Днепропетровщине. Там захватчики прибегают к тактике инфильтрации малыми группами.

Недавно оккупантов остановили и уничтожили в районе четырех населенных пунктов. Подробности раскрыли в 20 армейском корпусе Вооруженных сил Украины.

Что известно о ситуации на Днепропетровщине

Россияне продолжают попытки продвинуться на Днепропетровщине, однако Силы обороны усложняют для врага выполнение планов российского военного командования.

"Враг не оставляет попыток улучшения тактического положения своих войск. Малыми группами оккупационные войска осуществляют попытки инфильтрации на территорию под контролем Сил Обороны Украины, но успехов не имеют, благодаря своевременному выявлению средствами разведки и дальнейшему уничтожению наземными силами и беспилотными системами", – отметили в 20 армейском корпусе.

Недавно вражеские штурмовые группы были разгромлены в районе четырех населенных пунктов вблизи админграницы между Днепропетровщиной и Донецкой областью, отметили армейцы, защитники контролируют упомянутые села.

"Попытки продвижения сил противника в районе населенных пунктов Вороное, Терновое, Калиновское, Новониколаевка были остановлены путем полного уничтожения врага подразделениями 20 армейского корпуса. Силы Обороны Украины контролируют перечисленные населенные пункты и продолжают ведение оборонительной операции", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 1 октября в Генштабе заявили, что переход ВСУ на корпусную структуру завершен. Глава ГШ Андрей Гнатов отметил, что еще остаются определенные нюансы по укомплектованности, подготовке и изменениям, которые начинают происходить внутри этих структур, однако основная работа позади, а все новосозданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок.

