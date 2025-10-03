Было проникновение ДРГ: украинские военные зачистили от врага село Вербовое на Запорожье. Видео

Село Вербовое на Запорожье находится под контролем украинских военных. Подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ликвидировали диверсионную группу противника, которая проникла в населенный пункт, и полностью зачистили территорию.

Об этом сообщила пресс-служба бригады. Недавно российские пропагандистские каналы распространили заявление и видео, якобы демонстрируя захват села Вербовое в Запорожье.

Этот населенный пункт находится в зоне ответственности 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Однако эта информация не соответствует действительности. Украинские военные сообщили, что в село проникла диверсионно-разведывательная группа врага, целью которой было сделать пропагандистский "флаговтык".

После этого подразделения 110-й ОМБр быстро отреагировали, зашли в населенный пункт, уничтожили остатки противника и полностью зачистили село.

Сейчас Вербовое находится под полным контролем украинских военных.

Напомним, российские оккупационные войска пытались открыть новое направление для штурмовых действий на Запорожье. Они попытались ворваться на мотоциклах в село Степное, однако потерпели неудачу – украинские защитники уничтожили оккупантов вместе с их мотоциклами.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в августе россияне на Запорожском направлении провели перегруппировку своих войск. Враг собирается возобновить активные штурмовые действия и пытается продвигаться дальше, мечтая захватить под контроль Запорожскую область.

