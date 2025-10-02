Оккупанты пытались открыть новое направление для штурмов возле Степного на Запорожье: Волошин рассказал о ситуации

Российские оккупационные войска пытались открыть новое направление для штурмовых действий на Запорожье. Они попытались ворваться на мотоциклах в село Степное, однако потерпели неудачу – украинские защитники уничтожили оккупантов вместе с их мотоциклами.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу. Он рассказал о планах врага, ссылаясь на данные разведки.

"Уже сегодня под утро противник пытался открыть новое направление – начать штурмы в направлении населенного пункта Степное", – сообщил спикер.

Волошин отметил, что, по данным разведки, оккупанты сосредоточили определенные силы и средства в районе населенного пункта Жеребянки и планируют штурмовать украинские позиции в направлении Лукьяновского.

"Сегодня уже было два таких штурма утром на населенный пункт Степное, и в одном из таких боевых столкновений противник попытался даже осуществить массовый штурм на мотоциклах, использовав шесть средств", – рассказал представитель Сил обороны.

По его словам, оккупанты пытались ворваться в Степное на мотоциклах и закрепиться на украинских позициях.

"Силы обороны Украины отбили этот штурм, уничтожив и вражеских мотоциклистов, и саму технику", – заявил Волошин.

Ситуация на Запорожском направлении

На Запорожском направлении продолжаются бои вдоль линии фронта от Гуляйполя до Орехова. Их интенсивность растет, противник задействует в штурмах и тяжелую технику, и авиацию.

Как сообщили в Генштабе, только с начала суток, 2 октября, на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районе населенного пункта Полтавка, два из них до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобково. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Малокатериновка, Григорьевка и Новоукраинка.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в августе россияне на Запорожском направлении провели перегруппировку своих войск. Враг собирается возобновить активные штурмовые действия и пытаться продвигаться дальше, мечтая захватить под контроль Запорожскую область.

