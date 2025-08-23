Накапливает штурмовые подразделения: Россия проводит перегруппировку своих войск на Запорожском направлении, – Волошин

Россияне на Запорожском направлении проводят перегруппировку своих войск. Они готовятся к усилению штурмовых действий.

Сейчас интенсивность вражеских атак несколько снизилась, однако враг начал осуществлять больше обстрелов. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Суспільному".

Что происходит на Запорожском направлении

Волошин рассказал, что сейчас военные РФ активно проводят перегруппировку своих войск. Враг накапливает штурмовые подразделения и перебрасывает личный состав на передовую. Как пояснил спикер, враг собирается "возобновить активные штурмовые действия и пытаться дальше продвигаться с целью захватить под контроль Запорожскую область".

"Однако Силы обороны также проводят сейчас поисково-ударные действия, восстановительные действия. В частности в населенных пунктах Плавни, Каменское", – отметил Волошин

Также представитель Сил обороны юга отметил, что оккупантам увеличили лимиты использования снарядов для артиллерии на 54%. Также фиксируется увеличение количества FPV-дронов и дронов камикадзе, которые использует враг.

"Херсонское направление. Ежедневно мы там фиксировали где-то 250-270, ну примерно столько же фиксируем сейчас и на Запорожском. Кроме того, российские военные начали на много больше применять барражирующие боеприпасы и дроны самолетного типа", – добавил Волошин.

