Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, в районах Покровска и Новопавловки: анализ ISW. Карта

Силы обороны Украины в ходе недавних боев продвинулись на фронте в северной части Сумской области, на Покровском и Новопавловском направлениях. На этих и других участках передовой российские войска тоже вели атаки и продвигались.

Вместе с тем в рядах оккупантов продолжают жаловаться на собственное командование за большие потери. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), которая ссылаются на геолокированные кадры и заявления как с украинской, так и российской стороны.

Ситуация на Сумщине

"Геолокированные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что российские войска наносят артиллерийские удары по украинским войскам в районе Ворочина и к северу от него (северо-восток от города Сумы). Это указывает на то, что российские войска, вероятно, больше не занимают позиции в Ворочине, и что украинские войска, вероятно, недавно освободили этот населенный пункт", – говорится в анализе.

Там отмечают, что параллельно подразделения ВС РФ недавно продвинулись на восток и юг Юнаковки. В течение двух последних дней они атаковали в районе Новоконстантиновки и Алексеевки, а также в Юнаковке. Хотя пропагандисты признали, что украинские войска контратаковали в районе Юнаковки.

Российский блогер, предположительно связанный с Северной группировкой войск РФ, раскритиковал военное командование за задействование батальона 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) в наступлении в районе Степного (северо-западнее Сум). Там ранее неустановленные подразделения 810-й бригады и 40-й бригад морской пехоты (Тихоокеанский флот) понесли высокие потери.

Мэр Белополья Сумской области Юрий Зарко заявил 22 августа, что российские войска впервые начали использовать оптоволоконные беспилотники в центре города.

Покровское направление

Сообщается, что украинские войска недавно продвинулись в западном направлении Удачного (юго-западнее Покровска). Российский провоенный блогер заявил, что ВСУ контратаковали оккупантов в районе Грузского (к северо-востоку от Покровска), Белицкого и Котлино.

При этом российские войска атаковали в районе самого Покровска, Родинского и Белицкого, Красного Лимана, Заповидного, Кучерова Яра, Новоэкономического, Николаевки, Миролюбовки, Затишка, Софиевки, Веселого, Золотого Колодязя, Нового Шахово, Владимировки, возле Проминя и в сторону Мирнограда, в районе Лысовки, Сухого Яра и Новопавловки, Новоукраинки и Чунишина, Звирово, Котлино, Удачного и Молодецкого.

Пропагандисты утверждали, что наступление российских войск в районе Родинского и Заповидного "позволит им окружить Мирноград", но пока говорить о прорыве оккупантами линии фронта в районе Маяка (северо-восточнее Покровска) или о захвате Золотого Колодязя. Они же признали, что Силы обороны Украины продолжают попытки отсечь выступ от его базы вдоль линии Заповидное – Маяк, но захватчики якобы продвигаются на выступе и "расширяют зону своего контроля".

Новопавловское направление

Геолокированные кадры, опубликованные 22 августа, показали, как украинские военные поднимают флаг в центре Зеленого Гая (к юго-западу от Новопавловки), что указывает на то, что ВСУ, вероятно, отбили этот населенный пункт.

Вместе с тем ISW сообщает, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Ялты (к югу от Новопавловки). 21 и 22 августа они атаковали в районе самой Новопавловки, к северо-востоку от Муравки, возле Дачного и Горихово,Толстого, Запорожья, Филии и Зеленого Гая.

Что предшествовало

Командир украинской танковой роты, действующей на Новопавловском направлении, сообщил 21 августа, что российские войска медленно продвигаются в этом районе. По его словам, оккупанты продолжают проводить атаки небольшими пехотными группами, состоящими из двух-трех солдат, при поддержке беспилотников и артиллерии, а также используют удары БПЛА на более дальних дистанциях.

Представитель украинского батальона беспилотных систем, действующего на Новопавловском направлении, сообщил, что российское военное командование не жалеет живой силы на этом участке фронта, но удары украинских дронов замедляют продвижение российских войск.

По данным Генштаба ВСУ, на Северо-Слобожанском (Сумщина) и Курском направлениях 22 августа украинские защитники отбили семь атак захватнических войск. При этом враг нанес 14 авиационных ударов, применив 28 управляемых авиабомб, и осуществил 240 обстрелов, два из которых – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины зачистили от врага шесть населенных пунктов и уничтожили сотни российских оккупантов на Добропольском выступе в Покровском районе Донецкой области. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который побывал в подразделениях, проводящих стабилизационные действия на этом участке передовой.

