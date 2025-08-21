'Зачищены шесть населенных пунктов': Сырский посетил штабы Сил обороны на Покровском направлении. Фото

Несмотря на численное преимущество россиян на Покровском направлении, наши защитники дают им достойный отпор.Украинские воины зачистили от врага шесть населенных пунктов и уничтожили сотни российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях. Он посетил штабы Сил обороны на Покровском направлении.

В частности Сырский побывал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.

"Мое особое внимание – тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе", – рассказал главнокомандующий.

Сирский отметил, что подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины с честью выполняют поставленные перед ними задачи.

"В результате успешных ударно-поисковых действий зачищены шесть населенных пунктов, уничтожены сотни российских оккупантов", – сообщил главнокомандующий.

Генерал также отметил, что заслушал доклады командиров об особенностях оперативной ситуации, проблемные вопросы и потребности подразделений.

"Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача – эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизни защитников Украины", – написал главнокомандующий.

Александр Сырский также отметил подразделения вновь созданных армейских корпусов, которые очень результативно отработали в операционной зоне отдельной территориальной группировки "Донецк". Они приняли свои полосы ответственности и эффективно уничтожают россиян.

"Спасибо украинским воинам за храбрость и самоотверженность в обороне украинской Донетчины. Знаю, трудно, но должны выстоять и сохранить Украину", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

