В сентябре потери российских сил в пехоте на Покровском направлении выросли почти на 30% по сравнению с августом. Украинские защитники обезвредили 1 851 оккупанта – 1 202 из них погибли, еще 649 получили ранения.

В августе показатель составлял 1 456 вражеских военнослужащих (928 безвозвратно и 528 санитарные). Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса ШР ДШВ.

Защитники также продолжают поражать бронетехнику и артиллерию противника. За сентябрь им удалось уничтожить три танка, вывести из строя 41 пушку и РСЗО, а также "сбить" или "посадить" 3 248 воздушных целей – дронов и "крыльев" (крылья-рпк).

Корпус сообщает, что после начала использования специальных перехватчиков (дронов-перехватчиков) в небе над Покровском количество обезвреженных "Шахедов" выросло на 50% по сравнению с августом.

Рост потерь врага корпус связывает не только с неудачными штурмовыми попытками окружить Покровск, но и со слаженными действиями украинских подразделений. Анализ инфильтрационных действий противника позволяет блокировать попытки диверсионных групп проникнуть в город. Благодаря эффективной работе экипажей дронов все чаще удается поражать противника в местах его скопления и на подходах к передовым позициям защитников.

Украинские подразделения постепенно расширяют "килзоны" поражения, применяя FPV-дроны на десятки километров в тыл врага и усиливая удары по логистическим коридорам противника. В случае необходимости командование выделяет внутренние резервы для выполнения определенных задач.

В Зверевом подразделения корпуса удерживают позиции по южным окраинам застройки. На путях прохода противника обустроены отрезные блокировочные рубежи. Ударно-поисковые отряды уничтожают отдельные группы россиян, попадающих в город.

В то же время оккупанты не оставляют попыток окружить Покровск. Враг усиливает давление, чтобы приблизиться и атаковать Мирноград с севера и востока. К западу от Покровска враг получил дополнительные возможности по перерезанию одного из логистических путей.

"Подразделения в полосе 7 корпуса ДШВ дают отпор врагу, действуя с учетом имеющихся сил и средств. Главный приоритет – сохранение жизни наших военных", – отметили в пресс-службе.

Напомним, в России уже запущен процесс гибридной всеобщей мобилизации, прикрываемой круглогодичной обязательной. То есть, как и ожидалось, командование РОВ в вопросе продолжения войны с Украиной будет полагаться не на технологические решения и технический рывок, а исключительно на человеческую массу и ее количественное превосходство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, что стоит за указом Путина о рекордном за девять лет осеннем призыве в армию. С 1 октября в государстве-агрессоре рассчитывают призвать 135 тыс. граждан РФ. Российские власти при этом в очередной раз обещают, что срочников якобы не будут привлекать к войне против Украины. Такие обещания Москва уже не раз давала – и каждый раз не сдерживала.

