'Забрал оружие и удрал': в ГУР зафиксировали случаи бегства оккупантов с боевых позиций

В украинской разведке зафиксированы случаи бегства российских военных с боевых позиций. Оккупанты удирают вместе с оружием.

Об этом говорится в очередном аудиоперехвате, который опубликовало ГУР МО. В ведомстве отмечают, что один из командиров российской оккупационной армии приказывает приспешникам при случае поймать и разоружить беглеца.

"По возможности разоружить, если попадется, на пост придет ночевать. Осетин, скорее всего такой национальности. Разоружить я х..й его знает, связать его, на..й", – приказывает он.

Известно, что боевую позицию россиянин оставил с оружием, которое предварительно отобрал у своего напарника, которого перед тем избил.

"Нае..шил, от..ярил короче своего второго напарника, своего коллегу, забрал оружие и съе..лся", – уточняет он.

В ГУР МО Украины также напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие .

Ранее сообщалось, что российские командиры на фронте гонят своих подчиненных на боевые позиции даже тогда, когда есть высокий риск их гибели. За отказ или попытку перенести выход оккупантам угрожают физической расправой и расстрелом, не оставляя им никакого выбора.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ гонит даже раненых оккупантов на боевые позиции. Жалобы на состояние здоровья не убеждают командиров и они угрозами заставляют выполнять приказ.

