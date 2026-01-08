Оккупантам угрожают расправой за отказ идти на позиции ночью – ГУР

Российские командиры на фронте гонят своих подчиненных на боевые позиции даже тогда, когда есть высокий риск их гибели. За отказ или попытку перенести выход оккупантам угрожают физической расправой и расстрелом, не оставляя им никакого выбора.

Соответствующий перехват разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Запись демонстрирует, как командиры РФ заставляют подчиненных идти на боевые позиции ночью, понимая, что это грозит им смертью.

Из перехваченного разговора видно, что один из оккупантов просит своего командира перенести ночной выход на позицию до утра. Он прямо говорит об опасности и признается, что уже чудом добрался до укрытия живым.

"Можно, пожалуйста, в шесть утра пойду, я в такое время рисковать не хочу, я и так до этого подвала еле-еле дошел", – говорит российский военный.

В ответ он слышит только крик, нецензурную лексику и угрозы. Старший по званию обещает лично жестко наказать подчиненного за невыполнение приказа.

"С*ка, ты еще слово какое-то скажешь, я тебе е**ло потом разнесу, я сам за тобой приду... Бегом я тебе сказал", — приказывает ему командир.

В ГУР отмечают, что такой разговор не является единичным случаем – это часть системы, в которой российских военных фактически используют как расходный материал.

Украинская разведка неоднократно сообщала о распространенных в подразделениях армии РФ методы запугивания и наказания за отказ идти в атаку. Особенно часто такие случаи фиксируют во время ночных штурмов, когда потери личного состава значительно возрастают.

"Каждый российский военнослужащий, который не желает чувствовать себя пушечным мясом, имеет шанс сохранить жизнь. Для этого нужно написать в бот проекта "Хочу жить", – напомнили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ гонит даже раненых оккупантов на боевые позиции. Жалобы на состояние здоровья не убеждают командиров и они угрозами заставляют выполнять приказ.

