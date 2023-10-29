Игнат о массированных ракетных атаках армии РФ: мы должны быть готовы в любой момент!

Россия, вероятно, накапливает ракеты и дроны-камикадзе для будущих ударов по территории Украины. Об этом могут свидетельствовать паузы в атаках и то, что враг в большинстве случаев прибегает к единичным ударам.

Массированные атаки могут начаться в любой момент, однако Воздушные силы Вооруженных сил Украины постоянно готовы к ним. Об этом рассказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, не исключено, что Россия сейчас накапливает силы для новых массированных ракетно-дроновых атак на Украину. Этим может объясняться определенная пауза, которую взял враг: вероятно, оккупанты накапливают ракеты.

"Были паузы у них, потому что не бесконечные боеприпасы, не бесконечные ракеты. Поэтому они прекрасно понимают и наносят такие единичные удары. Вчера "Искандеры", сегодня Х-59", – отметил Игнат.

Он не исключил, что массированные удары могут быть нанесены в любой момент. Однако защитники неба над Украиной пребывают в полной готовности отражать их.

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"Мы не то что готовимся – мы готовы. Потому что 24/7 – это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, мы должны ожидать в любой момент любой угрозы, любой воздушной цели", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напомним, в ночь на 29 октября Россия атаковала Украину пятью дронами и ракетой. Силы ПВО сбили все "Шахеды". А вот удар управляемой авиационной ракетой Х-59 с самолета Су-34, находившегося в воздушном пространстве Белгородской области РФ, украинские воины отбить не смогли. Она прилетела в Миргородский район, однако, по предварительным данным, не нанесла серьезного ущерба, также обошлось без жертв.