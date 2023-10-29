Россия ночью атаковала Украину пятью дронами и ракетой: силы ПВО сбили все 'Шахеды'

Защитники неба Украины в течение ночи воскресенья, 29 октября, уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми Россия атаковала наши регионы. В то же время враг также применил для удара ракету Х-59.

На утро известно о прилете на Полтавщине. Об отражении очередной вражеской атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что этой ночью оккупанты атаковали Украину пятью ударными БПЛА "Шахед". Войска агрессора запускали их с юго-восточного направления (российсий Приморско-Ахтарск).

Кроме этого, враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 с самолета Су-34, находившегося в воздушном пространстве Белгородской области РФ.

Ракету российские террористы направили по объектам в Миргородском районе Полтавщины. Военные подчеркнули, что, по предварительной информации, там обошлось без потерь и серьезных последствий.

В то же время все "Шахеды" были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу по обезвреживанию вражеских целей проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.

Видео дня

По данным Сил обороны юга, их подразделения ПВО сбили два российских ударных БПЛА в небе над Николаевщиной.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 октября силы ПВО Украины сбили три "Искандера-К". В общем Россия совершила атаку четырьмя такими крылатыми ракетами, направив их все на Днепропетровщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!