Войска России снова нанесли ракетный удар по Полтавщине: первые подробности

Ночью воскресенья, 29 октября, террористические войска России атаковали с воздуха Полтавскую область Украины. Удар ракетой Х-59 пришелся по Миргородскому району.

Пока детали атаки выясняются. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, предварительно известно, что прилет не привел к пострадавшим. Так же обошлось без повреждений объектов гражданской инфраструктуры.

"Все службы работают на месте. Спасибо Силам обороны Украины! Слава Украине!" – написал он.

Отметим, что в Полтавской области с начала воскресенья воздушную тревогу объявляли дважды: с 00:10 до 00:50 и с 04:40 до 05:08. Военные предупреждали о ракетной опасности, ведь в это время наблюдалась активность вражеской тактической авиации и была угроза применения авиационного вооружения.

По данным Воздушных сил ВСУ, страна-агрессор атаковала Миргородщину управляемой авиаракетой Х-59. Оккупанты запустили ее с самолета Су-34 в воздушном пространстве Белгородской области РФ.

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Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ нанесли ракетный удар по Миргороду днем 11 октября. Тогда обошлось без попаданий по критической или гражданской инфраструктуре, данных о пострадавших тоже не было.

Ночью 16 октября враг снова атаковал Миргородский район Полтавщины – на этот раз ракетами и дронами. Из-за падения обломков пострадали три человека, в том числе ребенок. В результате вражеских атак на Миргород повреждения получили по меньшей мере 137 квартир и домов.

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