Повреждены 137 объектов: стало известно о последствиях вражеских атак на Миргород

В результате последних вражеских атак на Миргород в Полтавской области было повреждено по меньшей мере 137 объектов: 91 квартира и 46 домов. Заявления от людей, чье имущество пострадало, продолжают поступать.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. По его словам, уже на следующей неделе эксперты завершат формирование актов и экспертных заключений, необходимых для выплаты материальной помощи. Около 70% документов уже обработаны.

Всего в отношении компенсаций за поврежденное имущество обратилось 153 человека. Первые 28 из них получат выплаты на общую сумму 542,7 тыс. грн на следующей неделе. Средства выделила Миргородская громада, а тем, чье имущество больше всего повреждено, пообещали помочь также в области.

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Напомним, ночью 16 октября российские террористы атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. В результате падения обломков пострадали три человека, в частности ребенок, повреждения получили частные дома. Российские оккупационные войска направили по региону ракеты и ударные дроны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 октября оккупанты также нанесли ракетный удар по Миргороду. Перед взрывом военные предупредили об угрозе применения авиационного вооружения.

– В результате ударов россиян по Миргороду 7 октября были повреждены 9 частных домов. Мониторинговые каналы сообщали о запуске на город крылатой ракеты "Искандер-К".

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