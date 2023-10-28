Оккупанты ночью запустили по Украине 4 ракеты, 3 цели сбили силы ПВО

В ночь на 28 октября российские войска вновь устроили ракетную атаку на Украину. Захватчики запустили по территории нашего государства 4 крылатые ракеты "Искандер".

3 воздушные цели сбили силы противовоздушной обороны. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Около часа ночи 28 сентября 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Пуски осуществлялись из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма. Зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" крылатые ракеты, четвертая – тоже не достигла своей цели", – говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что три российских ракеты ночью были уничтожены над Днепропетровщиной.

Видео дня

"Благодарю защитников неба, что уберегли Днепропетровщину. Классная работа", – подчеркнул он.

В то же время Лысак отметил, что россияне дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец в Никопольском районе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, под вражескими ударами минувшей ночью оказалась Днепропетровщина. Около 1:00 в Днепре и в окрестностях слышали несколько взрывов. Перед этим в воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Также позже в сети сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровщины.

Также сообщалось, что ближе к вечеру 27 октября войска РФ нанесли удар по центру Херсона. Ранения получили семь человек, повреждены более десятка жилых домов, два – разрушены полностью.