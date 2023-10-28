Россияне ударили по Днепропетровщине ракетами: прозвучали взрывы

В ночь на субботу, 28 октября, страна-агрессор Россия атаковала Днепр ракетами. Около 1:00 в городе и на окраинах слышали несколько взрывов.

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили про ракетную опасность в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Также позже в сети сообщали о взрывах в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Мониторинговые каналы информировали, что, предварительно, враг запустил крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ нанесли удар по городу Никополь с применением артиллерийского вооружения. Вследствие обстрела оккупантов пострадали два человека – пятилетний мальчик и 58-летняя женщина.

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