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Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

Анна Паскевич
War
3 минуты
8,9 т.
Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

В центре Херсона вечером 27 октября раздался мощный взрыв. Вследствие вражеских обстрелов ранены семь человек, повреждены более десятка жилых домов.

Трое пострадавших госпитализированы, четырем оказана медицинская помощь на месте, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Вражеским ударом разрушены два дома, частично разрушены три и повреждены десять.

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что легкие ранения получили женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет.

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото
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Им оказали помощь в больнице и отпустили домой. Кроме того, двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Повреждения легкие, поэтому они получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

"На месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушения – трое, а 10 домов – повреждены", – сообщил Прокудин.

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

А в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что после мощного взрыва, от которого вздрогнул весь город, в одном из домов были заблокированы две женщины, 76 и 83 лет. Спасатели эвакуировали их из помещения.

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

Также от взрыва возник пожар разрушенных конструкций домов, который был оперативно ликвидирован.

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

В Херсонской областной прокуратуре информировали, что по факту новой атаки РФ начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

Сообщения о взрывах в Херсоне появились в сети около 18:20. Воздушная тревога в области была объявлена по состоянию на 18:17 и продолжалась до 18:50.

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото
Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

По состоянию на 18:55 стало известно о новых взрывах, тревоги в этот момент объявлено не было. Мрочко информировал, что войска РФ устроили массированный обстрел центральной части Херсона.

"Перейдите в более безопасные места! Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких!" – призвал руководитель ГВА.

По его словам, оккупанты бьют по Херсону с левого берега, взрывы слышны в Днепровском районе города.

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото
Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

По данным мониторинговых каналов, предварительно оккупанты применили баллистические ракеты типа "Искандер-М" по центру Херсона.

Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото
Войска РФ нанесли удар по центру Херсона: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ днем 27 октября обстреляли Зеленовку под Херсоном. Вследствие атаки погиб мужчина, еще один ранен. Оккупанты ударили по жилому дому, превратив его в руины.

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