Игнат рассказал, била ли Россия ночью по Украине баллистическими ракетами

В Воздушных силах ВСУ проверяют информацию о применении Россией баллистических ракет для ударов по Украине в ночь на 4 мая. Подтверждений этому пока нет, но украинские военные не исключают такой вероятности.

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Об этом в эфире телемарафона "UA Разом" рассказал спикер ВВС Юрий Игнат. Он указал, что наши ПВО в течение всей атаки сбили 12 вражеских дронов.

"Ночью была активность и вражеской авиации, также летал самолет МиГ-31, также была угроза применения баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно оно было применено, нет фактов прилета. Однако не исключается, что может быть. Поэтому информация, которая есть в настоящее время, – мы не подтверждаем применение баллистики", – подчеркнул военный.

Игнат призвал украинцев набраться терпения и не распространять неподтвержденную информацию. Как только официальные ведомства Минобороны или Генштаба будут наверняка осведомлены об инструментах массированной атаки, они сообщат об этом на открытых площадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия снова увеличила количество кораблей в Черном море. Кроме того, российские оккупанты вывели надводный ракетоноситель, снаряженный ракетами типа "Калибр".

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