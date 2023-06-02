newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Игнат: в США высоко оценили украинских пилотов

Ульяна Виноградова
War
1 минута
7,6 т.
Игнат: в США высоко оценили украинских пилотов

Украинские пилоты успешно прошли обучения касательно управления истребителями на F-16. Их навыки на "отлично" оценили в США.

Видео дня

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью для YouTube-канала "Дмитрий Гордон". По его словам, пилоты прошли самый сложный уровень обучения (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Игнат: в США высоко оценили украинских пилотов

"Взяли, например, двух наших пилотов, посмотрели их способности, посадили их на тренажеры, симуляторы и сказали: думали нужно шесть месяцев, но нет – четырех достаточно, чтобы освоить самолеты F-16. Так что решение о программе обучения уже есть – партнеры, имеющие самолеты F16 на вооружении, уже могут давать их Украине", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что с запуском программы обучения для украинских пилотов "нужно ускориться".

По словам Игната, война накладывает свои ограничения на масштаб программы обучения украинских пилотов на F-16.

"Но много людей на Запад тоже не отправишь, потому что нужно воевать, нужно выполнять те задачи, которые пилоты еще делают на той старой советской технике, что вдвое старше своего пилота", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что обучение наших пилотов управлению американскими истребителями F-16 инструкторами из США может длиться менее шести месяцев. Причем ключевым препятствием для получения всех навыков может стать не сама эксплуатация самолетов, а языковой барьер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!