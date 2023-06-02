Игнат: в США высоко оценили украинских пилотов

Украинские пилоты успешно прошли обучения касательно управления истребителями на F-16. Их навыки на "отлично" оценили в США.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью для YouTube-канала "Дмитрий Гордон". По его словам, пилоты прошли самый сложный уровень обучения (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Взяли, например, двух наших пилотов, посмотрели их способности, посадили их на тренажеры, симуляторы и сказали: думали нужно шесть месяцев, но нет – четырех достаточно, чтобы освоить самолеты F-16. Так что решение о программе обучения уже есть – партнеры, имеющие самолеты F16 на вооружении, уже могут давать их Украине", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что с запуском программы обучения для украинских пилотов "нужно ускориться".

По словам Игната, война накладывает свои ограничения на масштаб программы обучения украинских пилотов на F-16.

"Но много людей на Запад тоже не отправишь, потому что нужно воевать, нужно выполнять те задачи, которые пилоты еще делают на той старой советской технике, что вдвое старше своего пилота", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что обучение наших пилотов управлению американскими истребителями F-16 инструкторами из США может длиться менее шести месяцев. Причем ключевым препятствием для получения всех навыков может стать не сама эксплуатация самолетов, а языковой барьер.

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