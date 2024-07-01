'Играет только свою игру': эксперт-международник объяснил, что стоит за активностью Китая вокруг войны в Украине

Китай хочет стать лидером стран глобального Юга. И все инициативы Пекина по войне в Украине только для того, чтобы показать свою важность. Поэтому Поднебесную действительно не интересует ни мнение России, ни мнение Украины, ни мнение Запада – она играет свою игру, пытаясь стать главным миротворцем.

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Такое мнение высказал эксперт-международник Тарас Жовтенко в новом выпуске программы OBOZ.TALK. Он объяснил стратегию Си Цзиньпина.

"На самом деле здесь Китай играет абсолютно только свою игру. Ему абсолютно все равно, что говорит Россия. Ему абсолютно все равно, что говорит Трамп, или что говорит Байден. И в конце концов Китай не очень интересует, что говорит Европа. И еще меньше Китай интересует, что говорим мы с этой точки зрения. Главная цель всех этих мирных инициатив Пекина – показать, что именно Китай должен быть генератором наиболее эффективного и наиболее действенного мирного плана", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Си Цзиньпин сражается за то, чтобы стать главным миротворцем. Потому что для того чтобы стать лидером для стран глобального Юга, Китай должен обеспечить им продовольственную и ядерную безопасность.

"Ибо если эта продовольственная безопасность, например, или ядерная безопасность глобальная, будет обеспечена мирными инициативами либо Украины, либо Европейского Союза, либо Соединенных Штатов Америки, либо даже России, Китай это совершенно не устраивает. Именно Пекин должен быть главным миротворцем", – пояснил Жовтенко.

Поэтому нужно понять, что каким бы ни был мирный план Украины, РФ, ЕС или США, для Пекина это не имеет никакого значения. Именно поэтому, как только кто начинает говорить о мирном плане или о мирном урегулировании, все время появляется позиция Китая, который заявляет, что также имеет свой мирный план, и готов его обсуждать.

Именно с этой позиции Китай не устраивает декларацию швейцарского саммита. Ведь в этом документе есть два пункта, в которых Пекин хочет быть лидером – продовольственная и ядерная безопасность. Это два ключевых момента, которые беспокоят страны глобального Юга.

"И, поскольку Китай хочет стать лидером для этих государств, он должен показать, что именно его видение, именно его формула мира по этим двум пунктам, она должна быть ключевой и она должна быть принята и Западом, и Украиной, и Россией. И, вот, собственно, абсолютно симптоматично, что Китай выскочил снова с объявлением своих дополнительных каких-то пунктов, потому что на самом деле он пытается удержать здесь лидерство и понимает, что это лидерство постепенно выпадает из рук Пекина", – объяснил новые инициативы Китая политолог.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг подверг критике действия Китая в условиях агрессивной войны России. По его мнению, Пекин разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе и Запад не должен мириться с этим.

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