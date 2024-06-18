'Запад не должен мириться': Столтенберг обвинил Китай в разжигании войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Вашингтон подверг критике действия Китая в условиях агрессивной войны России. В то же время, он призвал увеличить поставки оружия в Украину.

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Об этом он сообщает немецкий новостной телеканал n-tv.dе. По мнению генсека НАТО, Китай разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе и Запад не должен мириться с этим.

"Но реальность такова, что Китай разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в то же время желая поддерживать хорошие отношения с Западом", – отметил Столтенберг.

По его словам, поддержка со стороны Китая "жизненно важна" для продолжения российской войны.

"Наблюдается явное увеличение продаж деталей машин, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков и самолетов для использования против Украины", – пояснил он.

По его мнению, Украину необходимо поддерживать "надежно и постоянно". Относительно роли Китая генсек НАТО отметил, что Пекин "притворяется нейтралитетом".

"Это может показаться парадоксальным, но путь к миру лежит через большее оружие для Украины", – резюмировал Столтенберг перед встречей с президентом США Джо Байденом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Китае заявили, что не будут участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится летом в Швейцарии. Там выдали, что проведение этого мероприятия якобы не отвечает требованиям Пекина о том, что в нем должен участвовать представитель страны-агрессора России.

– Вскоре в Китае отреагировали на обвинения президента Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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