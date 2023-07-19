'Их будет ждать смерть': Наев рассказал о подготовке ВСУ к вторжению 'вагнеровцев' из Беларуси. Видео

В последнее время в соседнюю с Украиной Беларусь, поддерживающую государство-террориста Россию, прибывает все больше и больше наемников ЧВК "Вагнер". В Вооруженных силах нашей страны предполагают, что "вагнеровцев" отправляют туда с целью вторжения в Украину. Однако в Силах обороны утверждают, что ведут активную подготовку по недопущению этого и заявляют, что врага на украинской земле ждет только одно – смерть.

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Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, государственную границу укрепляют всяческими возможными способами (чтобы просмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", – заявил он.

По словам Наева, на Черниговщине, в частности, только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Кроме того, там создано более 30 тысяч различных минных ловушек для вражеских сил.

"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю – их будет ждать смерть. Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, противотанковыми минами, которые будут неожиданностями для врага. Двигаемся дальше! Слава Украине!" – резюмировал генерал-лейтенант.

Как известно, 18 июля в Беларусь прибыла уже шестая через неделю колонна ППК "Вагнер". По оценкам, общая численность наемников там составляет 2000-2500 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госпогранслужбе Украины ранее подтвердили, что 15 июля колонна "Вагнера" въехала в Беларусь. Она включала около 60 автомобилей с номерами "Л/ДНР" и двигалась в сопровождении белорусской госавтоинспекции.

Также в ГПСУ заявили, что "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины со стороны Беларуси, хотя ситуация может измениться.

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