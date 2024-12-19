'Их никогда не существовало': Зеленский поставил точку в инсинуациях Путина по отношению к так называемым Стамбульским соглашениям. Видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о срыве так называемых Стамбульских соглашений. Глава украинского государства указал, что никаких Стамбульских соглашений не было – а только ультимамум, установленный Москвой Украины с требованием сдаться.

Видео дня

Такое заявление Зеленский сделал на пресс-конференции в Брюсселе 19 декабря. Он выразил недоумение заявлением Путина о якобы готовности к уступкам в случае мирных переговоров.

"В целом удивлен его заявлением, что он к чему-то готов. Он же постоянно говорит, что я нелегитимен, или как они там говорят. Что касается Стамбульских соглашений, которых не существовало. Был ультиматум РФ в первый же день оккупации нашего государства в 2022 году .И их гонцы по разным направлениям, используя разные источники, показывали нам детали этого ультиматума", – сказал президент.

Зеленский добавил, что теперь "этих гонцов в Украине нет" - они "уже побежали в Россию или за границу".

Глава государства также подчеркнул, что Украина не согласилась на ультиматум страны-агрессора и не подписывала с ней никаких соглашений 2022 года:

"Они попытались делать следующие шаги, где-то смягчать свои позиции по ультиматуму. И это были встречи, вы помните, в Беларуси и Турции. И все эти встречи они назвали Стамбульскими соглашениями. Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало. Был ответ. на ультиматум русской Федерации".

Зеленский также раскритиковал пропаганду Кремля о мифической "денацификации" и "демилитаризации" Украины, которую регулярно повторяет Путин.

"Главный нацист сегодня на планете – Путин. И он говорит о "денацификации" украинцев. Демилитаризация? Чтобы армия Украины не существовала? Они говорили о 40-50 тыс. (во время переговоров в Стамбуле россияне требовали сократить армию Украины до 85 тыс. человек) . – Ред.), – заявил Зеленский.

По его словам, фактически глава Кремля тогда "просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление развития в Россию", чтобы Москва руководила нашим государством и лишила его независимости.

"И этот человек говорит, что это какие-то сделки. Ну, просто старый фантазер! Живёт в другом мире, в своем аквариуме", – сказал Зеленский.