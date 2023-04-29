В России задержан 19-летний украинец, принудительно вывезенный из Мариуполя: его обвинили в репосте сбора средств на "Азов"

В Калининградской области России силовики задержали 19-летнего украинца и возбудили против него дело о "призывах к терроризму". По данным СМИ, речь идет об Илье Гибескуле, которого военные преступники принудительно депортировали из украинского Мариуполя, временно захваченного ВС РФ.

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Об этом инциденте 29 апреля узнал Telegram-канал ASTRA. Журналисты сообщили, что парню, который раньше проживал в Мариуполе, всего 19 лет, он гражданин Украины.

"В отношении молодого человека 26 апреля 2023 года возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2). Повод — якобы репост денежных сборов на батальон "Азов" во "ВКонтакте", – сказано в сообщении.

Вероятно, Илью Гибескула вывезли из украинского города вместе с его отцом, Александром Гибескулом. ФИО мужчин есть в списках жителей Мариуполя, депортированных россиянами (эти материалы были опубликованы 5 апреля 2022 года, когда еще продолжались бои за "Азовсталь").

Журналисты отметили, что лица из вышеуказанного списка, скорее всего, попали на фильтрацию в оккупированный с 2024-го Донецк. Дальнейшая судьба многих неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что захватчики планируют незаконно депортировать в Россию всех детей школьного возраста из оккупированной Горловки Донецкой области.

– Назначенная противником "вице-мер" Чистяково (Тореза) Ольга Дедух, занимавшаяся депортацией украинцев в Сибирь, получила приговор – 15 лет тюрьмы. Сейчас коллаборантка прячется на оккупированной части Украины.

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