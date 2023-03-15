'Имеем на столе жизнеспособное решение': глава МАГАТЭ о безопасности на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что для безопасной работы временно захваченной войсками России Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение. Но для его реализации необходима международная поддержка.

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Об этом глава МАГАТЭ заявил во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, США, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что решение ситуации должно быть возможным в политическом плане своей реализации.

"Конечно, это решение должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение", – сказал Гросси.

Он добавил, что над путем, который бы обеспечил защиту Запорожской АЭС, работал в течение нескольких месяцев работал.

"И я почувствовал на прошлой неделе, когда самая большая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, что мы не должны оказаться в таком положении", – подчеркнул Гросси.

Также он отметил, что МАГАТЭ не пытается искать политическое разрешение российской войны в Украине. Агентство, как утверждает его глава, стремится решить проблему ядерной безопасности, так как она имеет международное значение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ночной ракетной атаки в Украине 9 марта Запорожская АЭС была полностью обесточена. Вражеские обстрелы привели к отключению последней линии связи оккупированной станции с украинской энергосистемой.

Тогда в России цинично заявили, якобы не знают причин обесточивания Запорожской атомной электростанции. Там пожаловались, что короткое замыкание произошло на другом участке, однако остановка питания по "непонятным причинам" постигла ЗАЭС.

OBOZREVATEL писал, что оккупанты начали обозначать оборудование ЗАЭС, которое намерены унести с собой в случае отступления перед натиском контрнаступления ВСУ. Страх капитуляции не способен отнять у солдат РФ потребность в мародерстве.

Ранее Украина призвала МАГАТЭ ввести жесткие санкции против "Росатома". Российский концерн поспособствовал тому, чтобы ядерные объекты впервые в истории стали элементом наступательной войны.

До этого "Энергоатом" предупредил, что даже после деоккупации ЗАЭС не сможет сразу начать генерацию электроэнергии для Украины. Только на разминирование и проверку оборудования понадобится не менее двух месяцев.

А пока ЗАЭС не работает, дефицит мощности в украинской энергосистеме будет сохраняться, предупреждали специалисты. Ведь станция до оккупации была крупнейшим производителем тока в стране.

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