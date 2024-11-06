'Имеем потенциал для более крепкого сотрудничества': Зеленский обозначил отношения Украины и США при президентстве Трампа. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября приветствовал кандидата от Республиканской партии Донадьда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов. Он отметил, что при президенте Трампе Украина и США "имеют потенциал для еще более крепкого сотрудничества".

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Именно с приветствия Трампа украинский лидер начал свое традиционное обращение к Украине. Зеленский назвал "совершенно убедительным исход выборов в Америке".

"Четкое лидерство Президента Трампа. Я поздравляю с этой победой. Вообще для нас в Украине, во всей Европе чрезвычайно важно было все время слышать слова тогда еще 45-го президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе – peace through strength. И если это будет принципом политики 47-го президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют", – отметил глава украинского государства.

Зеленский напомнил, что в этом году он общался с Трампом и по телефону (в июле), и лично (на встрече в сентябре), и говорил с ним о Плане победы Украины.

"Это были хорошие разговоры. На уровне команд имеем взаимодействие. Как и всегда, бесспорно ценим двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны мы имеем потенциал для более крепкого сотрудничества. Это то, что сделает и Украину , и Америку, и весь свободный мир более успешными", – уверен украинский лидер.

Относительно своей работы – президент Украины по приглашению венгерского премьера Виктора Орбана летит в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества.

"Это уже пятый саммит в том формате. Первый был в Чехии, второй – в Молдове, затем в Испании, Великобритании. Теперь – Венгрия. Я благодарю за приглашение. Мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров", – рассказал Зеленский.

Сегодня, по словам президента, у него было "много совещаний о том, какие результаты мы имеем сейчас и каких можем достичь". Из них украинский лидер выделил совещание с премьером Денисом Шмыгалем (по текущей работе и ключевым вопросам устойчивости), председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком (по действиям законодательной ветви власти) и министром Александром Камышиным (по работе в "оборонке").

"Конечно, был доклад главка ВСУ Сырского. Фронт, выполнение решений, которые могут поддержать наших воинов на передовой", - добавил Зеленский.

Традиционно украинский президент поблагодарил всех украинских воинов, отдельно выделил тех, что выполняют боевые задания в Курской области.

"Сегодня уже три месяца Курской операции. И это наш вклад в то, чтобы каждый в мире видел: Украина может изменять траекторию этой войны так, чтобы виновник войны испытывал подлинное давление. Настоящий мир бывает достижением только действительно смелых", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вскоре произойдут кадровые изменения среди дипломатов. В настоящее время готовятся соответствующие замены и назначения на вакантные должности.

В частности, Зеленский уже подписал указ о назначении Василия Боднара новым послом Украины в Польше. Он опытный украинский дипломат, который начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел в 1998 году.

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