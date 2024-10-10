Имеет более высокие термодинамические свойства: ученый объяснил, какое сырье лучше для производства пороха – хлопок или конопля

У Украины, которая продолжает давать отпор российской агрессии, есть ощутимые проблемы с порохом. Основным сырьем для него является хлопок, который плохо растет в нашей стране, однако порох можно изготавливать и из конопли.

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Более того, порох из конопли обладает более высокими термодинамическими свойствами – это ученые установили еще десять лет назад. Об этом OBOZ.UA рассказал директор Института лубяных культур НААН Виктор Кабанец.

"Считается, что лучшим сырьем для получения пороха являются длинноволокнистые сорта хлопка ручной сборки. Но отмечу – только ручной. В любом случае выращивать в Украине хлопок довольно сложно – в целом климат не тот. Можно разве что в Крыму, Херсонской и Одесской областях. А порох из конопляного сырья еще наши козаки делали", – сказал он.

Недавно ученые Национальной академии аграрных наук Украины презентовали новый сорт посевной технической конопли "София". Его вывели в Институте сельского хозяйства Северо-Востока НААН в Сумах.

По словам Кабанца, любые сорта технической конопли, которые внесены в государственный реестр "Сорта растений Украины" (всего их 21), можно использовать как сырье для изготовления пороха.

"Есть сорта более волокнистого типа, есть зернового – с большей урожайностью семян, из которых делают конопляное масло (да и сами семена очень полезные). Сорта волокнистого направления, к которым относится "София", более пригодны для изготовления взрывчатых веществ. В том числе и пороха. К примеру, есть сорта с содержанием волокна до 30%, а в "Софии" – до 32%", – рассказал Кабанец.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский очертил приоритеты производства оружия в Украине. Речь идет о максимальном развитии внутреннего производства и поддержке частных инициатив, уже работающих над укреплением обороны.

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