Имеет дальность в 100 км: в Rheinmetall показали испытания секретного дрона FV-014, который уже может уничтожать оккупантов в Украине. Видео

Оборонный концерн Rheinmetall впервые продемонстрировал испытания нового ударного дрона-камикадзе FV-014, который, по словам разработчика, уже проходил боевую апробацию. Учитывая характер современного поля боя, вероятным местом таких испытаний могла быть Украина.

К самой системе уже имеют интерес страны NATO. Об этом сообщает Defence Express, ссылаясь на видеоматериалы Rheinmetall.

FV-014 был впервые представлен в сентябре 2025 года. До этого момента публично демонстрировались лишь выставочные образцы.Сейчас Rheinmetall показал полноценные испытания, в частности поражение тренировочной цели – корпуса танка. Во время демонстрации дрон отрабатывал несколько операционных сценариев для потенциального заказчика.

Запуск FV-014 осуществляется из транспортно-пускового контейнера с помощью твердотопливного реактивного двигателя. Беспилотник оснащен дневными и тепловизионными камерами, а также имеет возможность работать без спутниковой навигации, что является критически важным в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Заявленная максимальная дальность полета составляет до 100 км, однако стабильный канал связи обеспечивается на расстоянии до 60 км. Общая масса аппарата – около 20 кг, из которых 5 кг приходится на комбинированную кумулятивно-осколочную боевую часть типа HEDP, способную пробивать до 600 мм брони.

Продолжительность полета достигает 70 минут. Отдельно разработчики отмечают фасетованный корпус FV-014, что уменьшает радиолокационную и инфракрасную заметность. В сочетании с электродвигателем это существенно усложняет обнаружение дрона средствами ПВО.

В характеристике заявлена возможность применения в "роях", когда один оператор одновременно управляет несколькими беспилотниками. Аналитики оценивают готовность к применению FV-014 как завершающую стадию разработки, а выявленные недостатки в ходе испытаний могут быть устранены уже в серийных версиях, в том числе с учетом опыта реальных боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall сейчас производит больше боеприпасов, чем имеет заключенных контрактов, в том числе и с Украиной. Компания готова поставлять значительно больше вооружения и техники, но для этого требуется дополнительное финансирование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!