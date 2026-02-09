'Имеет исключительные преимущества': украинские военные рассказали об особенностях применения миномета ALAKRAN. Видео

Украинские военные поделились опытом использования самоходного миномета ALAKRAN на фронте. По их словам, главное преимущество системы – скорость, мобильность и автономность, что позволяет выполнять задачи за считанные минуты.

В то же время современная война ставит новые вызовы, в частности из-за массового применения дронов и радиоэлектронной борьбы. Как работает ALAKRAN, показали в ГПСУ.

Бойцы подразделения "Росомахи", которые работают со 120-мм самоходным минометом ALAKRAN испанского производства, отмечают, что война существенно изменилась. Теперь главное – скорость работы и постоянная мобильность, ведь долго оставаться на одной позиции опасно из-за разведывательных беспилотников противника.

По словам военных, их задача – за несколько минут выйти на позицию, отработать по цели и сразу сменить место.

ALAKRAN установлен на шасси бронеавтомобиля, что обеспечивает высокую мобильность и автономность. В отличие от стационарных минометов, которые работают с замаскированной позиции, мобильный комплекс быстро выдвигается к огневой точке, наносит удар и оперативно покидает район, чтобы избежать обнаружения.

Военные отмечают, что важную роль играет связь и быстрая корректировка огня. Из-за активной работы вражеских дронов и средств радиоэлектронной борьбы времени на передачу координат и поправок очень мало. Задержка даже в минуту может создать угрозу для расчета.

Отдельной проблемой остается глушение GPS. Хотя система миномета имеет автоматизированную навигацию, на практике военные часто вынуждены использовать альтернативные методы ориентирования и собственный опыт, чтобы обойти ограничения и выполнить задачу.

За время боевой работы подразделение нанесло врагу значительные потери, в частности уничтожало склады боеприпасов и сдерживало продвижение противника. В то же время военные признают, что современная война все больше превращается в "войну дронов", хотя артиллерия и в дальнейшем остается важным элементом поражения.

